Администрация Екатеринбурга выгнала главу избиркома на брифинги в коридор

Забавная ситуация наблюдается на выборах в Екатеринбургскую гордуму. Главу избиркома оставили без кабинета – вероятно, это мелкая месть за его «неправильное» голосование по кандидатуре в главы города.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня председатель горизбиркома Илья Захаров должен был проводить брифинги для журналистов в кабинете № 302 городской администрации. Однако в какой-то момент аудитория оказалась занята.

«Под брифинги был забронирован зал 302. Я поехал в центр общественного наблюдения, вернулся – а в кабинете Александр Эдмундович (Якоб, глава администрации города, – прим. ред.) общается с районами. Я обычно в этом принимаю участие, но сейчас не позвали», – рассказал Илья Захаров. Брифинг пришлось проводить в коридоре.

Такую ситуацию Захаров связывает с его голосованием за кандидатуру областного вице-премьера Александра Высокинского на комиссии, которая рекомендовала будущего главу Екатеринбурга. «Городским» кандидатом был Алексей Кожемяко, он в список не попал. Высокинского лоббировала «область». «Конечно, эту ситуацию связываю с моим решением. Но я не тайком Высокинского выбрал, они знали об этом. Высокинского рекомендовал губернатор, высшее должностное лицо области. Я прислушался к его решению», – добавил Захаров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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