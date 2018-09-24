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Понедельник, 24 сентября 2018, 14:00 мск

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«Саша, не подведи», – Куйвашев написал откровенное сообщение своему заму

Губернатор Евгений Куйвашев сегодня публично рассыпался в комплиментах своему заместителю, претенденту на пост главы Екатеринбурга Александру Высокинскому.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Куйвашев поздравил Высокинского с днем рождения даже дважды – через департамент информполитики и через личный аккаунт в инстаграме. «Я поздравил его утром и еще раз хочу сказать публично, что желаю Александру достойно справиться с той ответственностью, которую он собирается взять на себя как будущий глава Екатеринбурга. Завтра депутаты городской думы должны принять решение по поводу того, кто будет новым главой уральской столицы. Из консультаций и партийных решений ясно, что, скорее всего, Александр Высокинский возглавит наш город. В таком случае его ждет нелегкая работа: много стрессов, мало сна, неизбежная критика, необходимость учитывать интересы множества горожан, тяжелая ноша на плечах… Саша, екатеринбуржцы надеются на тебя. Не подведи их», – написал губернатор. Подобный же смысл содержится и в официальном сообщении ДИПа.

Напомним, завтра депутаты городской дума Екатеринбурга на своем первом в этом созыве заседании выберут главу города из представленных конкурсной комиссией кандидатов. Их 19, однако комиссия рекомендовала к избранию троих: Высокинского, вице-спикера заксо Виктора Маслакова и юриста Надежду Абакумову. Партия «Единая Россия», получившая большинство в гордуме, уже официально заявила, что ее депутаты поддержат Высокинского.

Екатеринбург, служба информации

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