Новым мэром Екатеринбурга стал Александр Высокинский (ФОТО)

Гордума Екатеринбурга избрала нового мэра города – им стал Александр Высокинский. Его кандидатуру поддержали единогласно все 36 депутатов.

Ещё двое претендентов на пост главы города – Надежда Абакумова и Виктор Маслаков – не набрали ни одного голоса.

Стоит отметить, что конкурсная комиссия вынесла на обсуждение всех 19 кандидатов, заявившихся на конкурс, но за них голосование не проводилось. Кроме того, дума избирала нового главу города без обсуждения.

Напомним, депутаты также выбрали спикера гордумы – Игоря Володина, который только вчера официально сдал мандат депутата свердловского заксобрания. За него проголосовали 35 человек. Зампредседателя ЕГД единогласно выбран Виктор Тестов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.18

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