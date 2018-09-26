Высокинский впервые собрал глав районов и пообещал им денег

Новый глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел первое совещание с руководителями районных администраций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, основными темами совещания стали дороги и благоустройство города. Высокинский заявил, что администрация города будет работать по увеличению смет для районов на мероприятия по этим направлениям. «В связи с этим районам надо будет подготовить предложения по паркам, скверам, ремонтам и прочему. Главам районов необходимо к этому готовиться, представить проекты, и жители районов должны знать эти планы. Что касается гарантийного ремонта дорог, то по итогам года у нас должен быть список недобросовестных подрядчиков», – заявил Высокинский.

Напомним, Высокинский был единогласно избран главой города на вчерашнем заседании гордумы. Эксперты не берутся уверенно сказать, будет ли новый мэр проводить «зачистку» среди руководителей администрации и глав районов. По версии политолога Андрея Колядина, стабильность окажется важнее, и многие члены «старой» городской команды останутся на своих местах.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.09.18

В Свердловской области подростки снова избили 20-летнего инвалида и сняли это на видео. / В Екатеринбурге с 1 октября отменяется автобусный маршрут № 31. / Бывший замполпреда Моисеев и Россель могут вернуть на Урал Russia Arms Expo. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»