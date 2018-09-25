В Екатеринбурге наступила новая политическая реальность: мнения политологов

Сегодня утром депутаты ЕГД нового созыва менее чем за час единогласно избрали нового главу города – вице-губернатора Александра Высокинского. В исходе голосования мало кто сомневался, однако быстрота процедуры и единодушие народных избранников все же немного удивили наблюдателей.

Тем не менее, объяснение этому явлению политологи нашли быстро. «Единогласное голосование означает, что городской пул депутатов, условно говоря – пул Тунгусова, не пошел на обострение ситуации, если хотите, сдался, – заявил «Новому Дню» политолог Сергей Мошкин. – Мы видим, что город, органы местного самоуправления, встроены в вертикаль, которая контролируется губернатором. Евгению Куйвашеву удалось то, чего не удавалось прежним губернаторам, и то, что не удалось ему в 2013 году, когда он выставил на городские выборы Якова Силина. Но не стоит забывать, что политическая и экономическая конкуренция города и области давала Екатеринбургу определенный импульс для развития, и у меня есть опасения, что теперь он будет утрачен. Монохромность редко ведет к оздоровлению». При этом эксперт полагает, что в ближайшее время не стоит ждать попытки какого-то реванша от бывшего первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. «Первое время – точно нет. Сейчас всем все понятно, карты выложены на стол. Должно пройти время. Вероятно, нас ждет некая перегруппировка политических элит», – предполагает Сергей Мошкин.

По мнению политтехнолога Михаила Корабельникова, сегодня екатеринбуржцы увидели, что меняется парадигма развития города. «Думаю, что на первом этапе нас ждут скорее положительные изменения, а дальше – поживем-увидим, время покажет. Но объективно можно говорить, что перемены назрели, вопрос в том, в каких рамках они будут осуществляться. Сегодняшнее единогласное голосование за председателя думы, зампредседателя, главу города доказывает, что идея изменений охватила всех», – считает эксперт.

«Не слукавлю, если скажу, что сегодня в Свердловской области не столько де-юре выбрали нового главу Екатеринбурга, сколько де-факто отправили в отставку «теневого» хозяина столицы Урала Владимира Георгиевича Тунгусова. Региональный барон и политический мастодонт уровня Росселя, Шаймиева, Рахимова, Тулеева повержен», – написал в телеграм-канале политтехнолог Алексей Швайгерт.

Бывший заместитель уральского полпреда президента, политолог Андрей Колядин считает, что ничего фатального для города не произошло. «Персоны во власти периодически меняются, особенно в условиях существования вертикали власти. Эти процессы инициируются центром, центр дает команду региону, регион – городу. Александр Высокинский не так уж далек и от Куйвашева, и от Тунгусова – когда-то они прекрасно работали вместе. Если он возьмет принципиальный курс на обновление команды, то кадровые перестановки могут быть очень серьезными. Но если принципиальна устойчивость – этого не будет. Я не могу сказать, что команда городской администрации плохо работала», – считает Андрей Колядин.

Также эксперт допускает, что бывший «серый кардинал» Владимир Тунгусов уйдет из большой политики. «Нужно ли ему это возвращение, в его возрасте, с его финансовыми возможностями? Он всегда был теневой фигурой, вице-мэром, хотя в любой момент мог стать главой. Если бы он хотел, он построил бы себе второе здание администрации. Но думаю, что в этом нет необходимости», – предполагает Колядин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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