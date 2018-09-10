Тунгусов оставил за собой контроль в гордуме Екатеринбурга

Распределение мандатов в новом созыве городской думы Екатеринбурга складывается в пользу городской команды под предводительством Владимира Тунгусова, который пока еще находится в статусе вице-губернатора. «Объединенная оппозиция», поддерживаемая областными властями, не набирает большинства. Итоговый счет по депутатам составил 19:17 в пользу мэрии, причем городская команда может отыграть еще два мандата, отмечают наблюдатели.

Первые итоги противостояния «город – область» подвел бывший депутат заксо Нафик Фамиев. Он считает, что мэрия заполучила 13 мандатов «Единой России» и 6 мандатов КПРФ – это большинство в думе. У противников т.н. списка Тунгусова только 17 мандатов: 7 мандатов «Справедливой России», 6 «Единой России», 3 ЛДПР и один от «Яблока».

«Явка упала по сравнению с 2013 годом на 7%. ЕР потеряла 10 тысяч голосов избирателей. Область потратила средств в шесть раз больше города. Вот такая цена раскола в ЕР. Никакие решения по спикеру и главе города без участия города невозможны. Все остальное – это желание показать хорошую мину при плохой игре», – отмечает в соцсетях Фамиев.

Директор Magic Inc Платон Маматов считает, что история противостояния «списка Тунгусова» и «объединенной криминальной оппозиции» изначально была предвыборным симулякром.

«Его создали вполне конкретные советники губернатора с весьма понятными целями. Накачка велась через два уважаемых местных СМИ, соцсети и федеральных блогеров. При этом реально т.н. объединенная оппозиция – это лебедь, рак и щука. А также бегемот, акула, корова и пара шакалов. Одну упряжку они тащить не в состоянии в принципе, слишком много противоречий.

А т.н. список Тунгусова – тоже очень смешная штука. Ибо составлял его не Сам, а всё те же советники. По принципу «кто не наш, туда запишем». 7 сентября 2018 года медийные фантомы стали реальностью. Спасибо за это принявшему чужое решение губернатору. В вами созданном «списке Тунгусова» – 19 депутатов. У пока еще вашей «объединенной криминальной оппозиции» – 17 депутатов», – подводит итог эксперт.

Причем, по его мнению, городская команда может взять еще пару мандатов ЕГД.

«Тунгусов выиграл эти выборы, причем за два дня. До этого он пытался сохранить место в администрации губернатора. Но его вытащили в резкую конфронтацию. И он за два дня успевает сделать то, что можно сделать за два дня. То есть обрубить оппонентам административный ресурс, обрубить возможность подтасовок, фиксировать подкупы и подвозы, натравливать на скупщиков полицию. Ни полевой кампании, ни кампании в СМИ, ничего такого он за два дня не успел, а до увольнения просто не делал. Но даже сделанного хватило для победы. А начал бы хотя бы в конце июля – был бы тотальный разгром, как при Ватерлоо», – прокомментировал «Новому Дню» Платон Маматов.

Добавим, что следующим раундом станет борьба за избрание главы Екатеринбурга. Этот вопрос будет внесен в повестку первого заседания городской думы, которое состоится 25 сентября. Перед началом работы депутаты нового созыва должны избрать председателя, его заместителя, а затем определить составы комиссий. Далее депутатам предстоит выбрать из трех кандидатур, которых предложила думе конкурсная комиссия. Напомним, в финальной тройке претендентов на пост мэра оказались вице-губернатор Александр Высокинский, вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова. Первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко, считающийся протеже Владимира Тунгусова, в итоговый список не вошел.

На заключительном голосовании в думе победу одержит тот кандидат, который наберет большинство голосов. Если депутаты отвергнут всех трех финалистов, конкурс будет признан несостоявшимся.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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