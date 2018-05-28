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Понедельник, 28 мая 2018, 13:23 мск

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Противники «списка Тунгусова» лично привезли в Москву жалобы на свердловский оргкомитет «Единой России»

Фото предоставлено инициативной группой, отправившейся в Москву

Участники екатеринбургских праймериз «Единой России», выступающие против т.н. списка Тунгусова, отправились в Москву. В данный момент они проводят встречу в центральном управлении партии, взяв с собой доказательства предполагаемых нарушений со стороны свердловского оргкомитета предварительного голосования.

Об этом РИА «Новый День» сообщил екатеринбургский депутат Анатолий Шарапов. «Сейчас стало еще хуже. Список Тунгусова как был, так и есть. Административное давление еще больше усилилось, счетные комиссии остались без изменений. У нас есть вся фактура нарушений, более того, в свою поддержку мы собрали 6 тысяч подписей членов партии и ее сторонников. Все это мы готовы предоставить в центральном управлении партии. У нас назначена встреча с членом президиума генсовета ЕР Андреем Осинниковым», – рассказал депутат.

Напомним, 16 мая в Екатеринбург уже приезжала группа проверяющих во главе с партийным куратором по УрФО Евгением Гаркушей. Тогда московские ревизоры провели переговоры с обеими сторонами конфликта и пообещали разобраться с ситуацией. Чуть позже появилось заявление главного федерального единоросса Андрея Турчака о том, что руководство партии не обнаружило значительных нарушений при проведении праймериз в Екатеринбурге, но у президиума генсовета остается право вмешаться в случае необходимости.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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