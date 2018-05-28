Жалобы участников екатеринбургских праймериз дошли до заместителя Турчака

Оппоненты «списка Тунгусова» встретились в Москве с первым заместителем руководителя ЦИК «Единой России» Максимом Жаворонковом. Ему передано обращение о недопустимости фальсификаций в процедуре екатеринбургских праймериз, а также пакет документов, где собраны факты нарушений со стороны оргкомитета СРО ЕР.

Ранее один из участников делегации Анатолий Шарапов сообщил «Новому Дню», что под обращением подписались более 6 тысяч жителей Екатеринбурге. Это члены и сторонники «Единой России», несогласные с появлением так называемого «списка Тунгусова». Кроме того, авторы обращения недовольны тем, как были сформированы счетные комиссии. После совещания в президиуме ЕР они намерены встретиться с представителями администрации президента РФ.

Напомним, конфликт в свердловском отделении «Единой России» разгорелся две недели назад. Часть участников предварительного голосования заявили, что первый вице-губернатор области Владимир Тунгусов на совещании 26 апреля «согласовал» 18 кандидатов «Единой России», которых якобы поддерживает губернатор и Москва. «Складывается ситуация, что 18 участникам праймериз фактически уже выдали мандаты гордумы, а 200 человек останется за бортом», – отмечали недовольные единороссы, выступающие за чистоту процедуры.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 28.05.18

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