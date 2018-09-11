«Смотрите, кто ушел»: екатеринбургскую думу покинул 21 депутат из 36

Екатеринбургская гордума после прошедших 9 сентября местных выборов обновилась более чем наполовину: из 36 депутатов в новый созыв по разным причинам не попали 20. РИА «Новый День» предлагает вспомнить, как сложилась судьба тех, кого в думе мы больше не увидим. Отметим, что с многими из них были связаны те или иные скандальные ситуации.

«Единая Россия»

Во фракции партии власти не смогли продлить свои полномочия 11 депутатов. В Орджоникидзевском районе выбыл из числа депутатов бывший сотрудник ФСБ Николай Антонов: в территориальной группе партия отвела ему только второе место, поэтому его мандат достанется директору школы Галине Арбузовой (если только она не откажется от него). Экономист Алексей Бородин (Верх-Исетский район) не смог победить, так как его территориальная группа не вошла в число лидеров по итогам голосования.

Со скандалом потерял место в думе один из ее ветеранов – директор «Метростроя» Юрий Дозорец. Проиграв праймериз ЕР, он согласился войти в список Партии пенсионеров, но в итоге был снят с выборов вместе с ней.

Еще короче оказалась история бывшего ректора Горной академии Николая Косарева: в праймериз он участия не принимал, а в начале лета засветился в скандале. Депутат в интервью одному из местных СМИ заявил, что власти зачастую «плодят тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью». Партии пришлось выступить со спецзаявлением, что она с ним не согласна. После этого его политическая карьера подошла к концу.

Бывший руководитель исполкома ЕР Александр Косинцев покинул этот пост после скандалов с праймериз, которые он также проиграл. По данным «Нового Дня», его это особенно не расстроило: экс-депутат чувствует себя гораздо лучше в кабинете замдиректора завода имени Калинина.

В Железнодорожном районе потерпел поражение от эсера Александра Колесникова депутат Александр Мяконьких. По свидетельству жителей округа, директор УК Колесников просто завалил округ своей агитацией.

Не смог совладать с соперницей и кандидат по округу № 13 Александр Найданов, один из «коммунальных баронов». Кандидат от СР Любовь Боркова сначала пыталась отменить его регистрацию через суд, а потом одержала победу на голосовании.

«Молочный король» Игорь Пехотин рассчитывать на победу мог с трудом – в своей тергруппе партия определила его только на третье место. В результате места в думе ему не досталось. Застройщик Игорь Плаксин пал жертвой скандала вокруг своего бизнеса: в начале июня директор НП «Уралэнергостройкомплекс» и действующий депутат был снят с праймериз ЕР на основе жалоб дольщиков, которые вложились в строительство объектов его компании.

Одним из самых неоднозначных депутатов от ЕР уходящего созыва стал директор парка Маяковского, отставной генерал-майор Роман Шадрин. Начиная с осени прошлого года, горожане критиковали его за парковые скульптуры, которые, по их мнению, превратили ЦПКиО в подобие кладбища. Депутат принимал критику близко к сердцу и постоянно ругался с журналистами и горожанами в соцсетях. Недовольство Шадриным усилилось во время ЧМ-2018 – качество работы фан-зоне в парке устроило не всех, а в июле в парке опрокинулась карусель, на что депутат заявил: «Ничего не произошло. Не делайте из меня преступника».

Последним единороссом, который выбыл из состава думы, стал Анатолий Шарапов из Чкаловского района. Еще во время праймериз ЕР он активнее всех обвинял в применении административного ресурса первого вице-губернатора Владимира Тунгусова и даже жаловался на него в Москву. Однако это не помогло: на выборах его обошел коммунист Виктор Сомиков.

КПРФ

Коммунисты увеличили представительство в гордуме с двух до пяти человек, но все же потеряли одного депутата – Эдуарда Мансурова, который, между тем, во время кампании активно поддерживал родную партию – в частности, писал жалобы на незаконную агитацию в пользу ЕР.

«Справедливая Россия»

Больше всего депутатов, не считая ЕР, потеряли эсеры. Самым одиозным из них можно назвать Евгения Боровика. Напомним, он перестал посещать заседания Екатеринбургской гордумы осенью 2016 года. За полтора года депутат-прогульщик успел стать политическим видеоблогером и прославился тем, что в соцсетях объявил конкурс на лучшее оскорбление кандидата в президенты РФ Ксению Собчак. За это ему едва не вменили уголовную статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». На время расследования Боровик предпочел укрыться в Париже, а когда опасность миновала, вернулся в Россию. Затем в соцсетях вспыхнул скандал между ним и пиарщиком Платоном Маматовым, который назвал депутата «скучным и предсказуемым «изделием № 2» (Маматов употребил более жесткое слово). После чего Боровик и обратился в прокуратуру с требованием проверить это заявление.

Застройщик Виктор Ананьев за время работы думы несколько раз порывался уйти из нее по собственному желанию, но решение вопроса затягивалось. Однако в 2016 году, когда между городом и областью было заключено очередное перемирие, он вернулся. В выборах этого года он, впрочем, участвовать не стал.

Депутата Сергея Ковальковского, который ничего особенным не запомнился, даже не включили в список кандидатов от СР.

Еще один эсер, Илья Лобов, в июне этого года уехал в Омск вслед за Александром Бурковым – ему предложили пост областного министра природы.

Александр Смолин, в прошлый раз избранный от СР, сначала принял участие в праймериз ЕР, а потом пошел на выборы самовыдвиженцем, но его регистрация была аннулирована по суду, кроме того, СК возбудил уголовное дело о возможной подмене подписных листов в его поддержку.

ЛДПР

Из списка либерал-демократов исчез депутат Михаил Вечкензин. Впрочем, он успешно появился в списке эсеров и даже победил единоросса Виктора Карташева.

Партия пенсионеров

Наиболее печальная судьба постигла Партию пенсионеров – она полностью исчезла из состава ЕГД. Бизнесмен Михаил Гаранин выдвинулся на выборы как независимый кандидат, но не донес в срок подписи в свою поддержку.

Олег Хабибуллин еще весной заявил, что больше не хочет быть депутатом.

Гражданская платформа

От партии «Гражданская платформа» в прошлом созыве работали депутаты Константин Киселев, Дмитрий Головин и Александр Хан. Политолог Константин Киселев успешно переизбрался от «Яблока», а вот его товарищу, бодибилдеру Дмитрию Головину, который радовал горожан своим участием в телешоу типа «Давай поженимся» и полуобнаженными фотографиями, повезло меньше: голосов для избрания ему не хватило.

Художник Александр Хан, который пробыл депутатом всего два года, заменив осужденного за убийство старушки Ольги Ледовской Олега Кинева, в выборах не участвовал.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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