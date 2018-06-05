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Вторник, 5 июня 2018, 07:52 мск

Новости Екатеринбург

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Руководитель исполкома «Единой России» подал в отставку

Руководитель свердловского регионального исполкома партии «Единая Россия» Александр Косинцев покидает свой пост. Как сообщил РИА «Новый День» источник в партии, заявление об уходе Косинцев написал еще 2 июня, за день до праймериз, но это не афишировалось. Сейчас он планирует вернуться к активной работе на заводе имени Калинина, где занимает пост заместителя генерального директора.

В самом исполкоме говорят, что официально Косинцев пока находится на больничном.

Напомним, екатеринбургские праймериз «Единой России» стали самыми скандальными в отличие от других регионов, где проходило предварительное голосование партии. Борьба за места кандидатов в депутаты городской думы сопровождалась массовыми подкупами, подвозом избирателей и принуждениями к явке. В отдельных районах на внутрипартийных выборах дошло до рукоприкладства. Так, в одном из округов пострадал руководитель счетной комиссии, в Орджоникидзевском районе избили начальника штаба одного из кандидатов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.06.18

5 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. / СК опубликовал имена пострадавших в ДТП с маршруткой в Екатеринбурге. / Эксперты: «Единая Россия» превратила выборы в склоку, где соревнуются деньги и админресурс. Читать дальше

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