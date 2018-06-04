Праймериз «Единой России» в Екатеринбурге стали самыми «грязными» в стране: дошло до мордобоя (ФОТО)

Екатеринбургские праймериз «Единой России» стали самыми скандальными в отличие от других регионов, где проходило предварительное голосование партии. Борьба за места кандидатов в депутаты городской думы сопровождалась массовыми подкупами, подвозом избирателей и принуждениями к явке. В отдельных районах на внутрипартийных выборах дошло до рукоприкладства. Так, в одном из округов пострадал руководитель счетной комиссии, в Орджоникидзевском районе избили начальника штаба одного из кандидатов, сообщил РИА «Новый День» источник в администрации Екатеринбурга.

По итогам праймериз в оргкомитет СРО ЕР поступило свыше ста жалоб о нарушениях, но официально были зарегистрированы только четыре. Секретарь реготделения Виктор Шептий сегодня на пресс-конференции отметил, что многие заявления повторялись и были от одних и тех же людей. Также он подчеркнул, что жалобы касались происходившего на территориях возле счетных участков. Претензий к работе счетных комиссии не зафиксировано.

Напомним, вчера наблюдатели сообщали о подвозе избирателей, из-за чего к полудню на участках возникли гигантские очереди.

Работники бюджетных организаций не скрывали, что пришли по принуждению начальства. Некоторые отразили свое недовольство в бюллетенях, перечеркивая фамилии кандидатов или оставляя нецензурные надписи.

В Железнодорожном районе молодые люди собирали голоса в пользу снятого с праймериз кандидата Александра Колесникова. Сразу в нескольких округах зафиксированы случаи массового подкупа – избирателям раздавали купоны на дешевые продукты и розыгрыш бытовой техники либо предлагали проголосовать за определенного кандидата за 200 рублей.

В администрации Екатеринбурга отметили, что нормы избирательного законодательства не распространяются на праймериз «Единой России», однако там тоже шокированы масштабом нарушений. «То, что творилось возле участков, массовый подкуп, можно назвать абсолютным беспределом», – отметил представитель мэрии. Он подчеркнул, что избирком внимательно следил за тем, как проходили праймериз, чтобы учесть появление подобных «грязных» технологий на сентябрьских выборах в городскую думу.

В то же время, в целом результаты предварительного голосования ЕР городскую власть вполне устроили. Однако в мэрии не исключают, что за нарушения в день праймериз отдельные кандидаты будут сняты. Но это зависит от решения центрального руководства партии в Москве.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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