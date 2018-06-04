Эксперты: «Единая Россия» превратила выборы в склоку, где соревнуются деньги и админресурс

Острая внутрипартийная борьба вылилась в массовое применение грязных технологий на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге. Опрошенные РИА «Новый День» политологи по-разному оценили репутационный ущерб для партии и собственно власти, но сошлись во мнении, что на сентябрьских выборах в городскую думу стоит ожидать не менее жесткой конкуренции, и вероятно, также не ограниченной этическими рамками.

Екатеринбургский депутат, организовавший сеть экзитпулов на праймериз ЕР Константин Киселев заявил, что более грязной кампании он еще не видел. «Административный ресурс, подкуп, подвоз, угрозы и прочее. Всего виденного достаточно для того, чтобы праймериз отменить. Впервые праймериз ЕР пошли во вред этой же ЕР», – написал депутат в соцсетях.

По мнению главного научного сотрудника Института философии и права УрО РАН Сергея Мошкина, подкупы и массовые нарушения на праймериз, безусловно, нанесли репутационный ущерб «Единой России», но последствия для гражданского общества оказались еще тяжелее.

«Мне кажется, столь грязные праймериз имеют негативные долгосрочные последствия для избирателей, для их восприятия выборов и политики. Это то, что убивает элементарную гражданскую и политическую культуру. Праймериз «ЕР» превратили выборы в свару и склоку, где с одной стороны соревнуются деньги, а с другой – административный ресурс. Последствия для гражданского общества будут тяжелее, чем для партии. Политическая культура должна формироваться изо дня в день, маленьким шажками, но ни в коем случае не такими способами, как это сделала «Единая Россия». Прискорбно, что эти люди называют себя партией власти. Они тем самым дискредитируют себя, власть и институт выборов», – прокомментировал собеседник агентства.

По его словам, грязные технологии играют на снижение доверия избирателей к выборам. «У нас все меньше и меньше становится явка, люди не проявляют интерес к выборам. Можно сказать, что институт выборов в России не сложился как таковой, а праймериз в такой стилистике этот интерес просто убивают. Что ж мы удивляемся, когда люди говорят: «Мы не хотим голосовать на выборах. Все куплено, все решено за нас». Подкуп и административное давление под угрозой увольнения отравляет демократическую политическую культуру», – считает Сергей Мошкин.

Впрочем, есть и другие мнения. Так, политтехнолог Александр Пирогов отметил, что праймериз «Единой России» стали примером настоящей конкурентной борьбы.

«Долгое время все переживали, что на выборах нет интриги. Но вот в Екатеринбурге прошли конкурентные, по сути, довыборы в городскую думу. Это показывает интерес кандидатов, показывает, что на самом деле ничего не предрешено – можно бороться и побеждать. Но у каждой медали есть обратная сторона. Это средства, которые использовались кандидатами для достижения цели. По большому счету, это вопрос морали, и можно долго дискутировать на эту тему. Политика и мораль удаленные друг от друга категории. Но праймериз состоялись, и были с высокой явкой. Они стали соревнованием мобилизационных технологий. Чем больше конкуренции на выборах, тем лучше для города», – отметил эксперт.

По его словам, праймериз была только разминка перед боем, то есть кампанией в городскую думу. «Кандидатов точно будет не меньше, а мы пока видели выступление только в рамках одной партии. Вероятно, и среди других партий могут появиться различные группы влияния, способные составить конкуренцию», – добавил Пирогов.

Сергей Мошкин отмечает, что у проигравших участников праймериз ЕР будет желание взять реванш, и тогда может возникнуть соблазн использовать такие же методы, как и на предварительном голосовании – то есть подкуп голосов. При этом и избиратели будут ожидать, что их подкупят. Но, подчеркнул эксперт, выборы в гордуму будут регулироваться законодательством, а значит, наказания за нарушения будут жесткими.

Еще один политолог Михаил Коробельников не считает, что праймериз в Екатеринбурге были чем-то выдающимся с точки зрения количества грязных технологий. Просто, по его мнению, в столице Урала традиционно сильно информационное поле, благодаря чему любые инциденты становятся широко известными. Одним из выводов по итогам кампании стала его реплика в соцсетях: «В политике уважают силу. А сила – она не в скандалах, жалобах и кулаках. Сила – в способности привести на участки количество избирателей, достаточное для победы. Все остальное – работа на лидера».

Руководитель уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин считает, что, поскольку праймериз проходили по первой, открытой модели, то обвинять в нарушениях партию «Единая Россия» было бы некорректно, ведь среди кандидатов было достаточное количество беспартийных. Однако тот факт, что имели место подкупы и подвозы, эксперту кажется вполне вероятным. По мнению Гагарина, многих людей могли заставить голосовать с помощью административного ресурса. Но сколько именно – он затруднился ответить. «Реальную картину могли бы показать только соцопросы, но их никто не заказывает, потому что правда практически никому не нужна», – прокомментировал он.

Сергей Мошкин отмечает, что именно решение организовать праймериз «Единой России» по открытой модели спровоцировало применение грязных технологий.

«Они устроили соревнование мобилизационных машин, там где играет роль либо подкуп, либо административный ресурс. Я знаю, что у партийцев были предложение провести праймериз по закрытой модели, но они были отклонены центральным руководством ЕР. В итоге соревнование программ и идей не получилось. Получилось некрасиво и грязно», – резюмировал собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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