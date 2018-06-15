Единороссы последними определятся с кандидатами в гордуму

«Единая Россия» отстает от других партий по темпам подготовки к битве за екатеринбургскую думу. На сегодняшний день в свердловском отделении ЕР все еще неизвестно, кто на постоянной основе возглавит региональный исполком в период выборов в городские думы Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Качканара. Неизвестно также, какого числа пройдет конференция по выдвижению кандидатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения, пока на этом посту в статусе и.о. продолжает работать Николай Жуков, сменивший Александра Косинцева, который ушел в отставку сразу после праймериз. Когда Жуков лишится приставки «и.о.», и произойдет ли это вообще – в партии сказать затрудняются. В любом случае, кандидат на пост главы исполкома должен быть сначала выдвинут межрегиональным координационным советом, а потом утвержден центральным исполкомом партии. Согласительные процедуры могут занять достаточно много времени. При этом, по данным агентства, на эту по всем параметрам «расстрельную» и далеко не хлебную должность никто особенно не рвется. Тем не менее, в слухах фигурируют две фамилии – известный политконсультант Андрей Мозолин и депутат заксобрания Михаил Клименко, который в прошлом году был назначен координатором местных отделений ЕР по городу Екатеринбургу.

Когда состоится партийная конференция по выдвижению кандидатов в городскую думу, единороссы тоже пока не готовы сказать – вероятно, это произойдет в первых числах июля. Будет ли до этого времени решен вопрос с руководителем исполкома, неизвестно. Напомним, выборы в екатеринбургскую гордуму, по оценкам политологов, ожидаются не менее грязные и конкурентные, чем прошедшие праймериз, на которых так называемый список Тунгусова боролся с кандидатами из числа представителей городского бизнеса. Уже известно, что проигравшие праймериз ЕР кандидаты ведут переговоры с другими партиями – в частности, со «Справедливой Россией», хотя имена пока держатся в секрете.

Добавим, что большинство партий планируют определиться с кандидатами в гордуму на несколько дней раньше единороссов. Например, либерал-демократы и коммунисты соберутся на свои региональные конференции 23 июня, справороссы – 28 июня. Раньше всех огласила персональный состав своей первой тройки партия «Яблоко». На этой неделе они, в отличие от других оппозиционеров, провели некий аналог праймериз. Формально тройка – Константин Киселев, Дмитрий Головин, Ирина Скачкова – будет выдвинута на конференции после официального назначения выборов, которое намечено на 19 июня.

Екатеринбург, служба информации

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