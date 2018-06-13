«Яблоко» определилось с первой тройкой на выборах в гордуму Екатеринбурга

Сегодня вечером свердловское региональное отделение партии «Яблоко» после двухчасовых дебатов определилось со своей первой тройкой кандидатов на выборах в гордуму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым номером в списке стал действующий депутат, политолог Константин Киселев, который в прошлом году баллотировался в губернаторы от партии «Зеленые». Следом за ним идут депутат Дмитрий Головин и правозащитница Ирина Скачкова. Правда, кто из них станет вторым, а кто третьим – «яблочники» пока решить не смогли, так как не знали, кому из двоих отдать предпочтение.

Кроме них, в дебатах участвовали еще три претендента – представитель «Зеленых» Сергей Лоскутов, правозащитница Елена Павий и преподаватель УрФУ Дмитрий Трынов. Среди тем, которые поднимались на дебатах, было здравоохранение, экология и защита конституционных прав граждан.

Остроты в дискуссию добавил бывший мэр Евгений Ройзман. Он, придя на дебаты, заявил, что на этих выборах «Яблоку» ловить нечего. «Объясните мне, зачем вы идёте на эти выборы? На них столкнутся две силы – Тунгусов и его команда, и группа олигархов, у которых есть обида на него. Кампания по одному округу будет стоить не менее 20 млн рублей. Рейтинг партии «Яблоко» сейчас на уровне статистической погрешности. Кто из вас готов вложить свои личные средства, 20 млн рублей? Даже если вы мобилизуете все возможные резервы, в лучшем случае вы сможете провести в думу одного человека. Зачем?», – вопрошал Ройзман. Большинство присутствующих, надо отметить, с ним не согласилось.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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