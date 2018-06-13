Ройзман пришёл на дебаты Яблока, чтобы предсказать им разгром на выборах

Неожиданным демаршем отметились сегодня дебаты свердловских «яблочников», которые собрались в клубе «ЭверДжаз», чтобы выбрать тройку кандидатов на выборах в гордуму Екатеринбурга.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ближе к концу встречи в зале появился бывший мэр города Евгений Ройзман, заявивший, что у партии «Яблоко» нет никаких шансов на этих выборах, и посоветовал их пропустить, чтобы собраться с силами к выборам в заксо и Госдуму 2021 года.

«Объясните мне, зачем вы идёте на эти выборы? На них столкнутся две силы – Тунгусов и его команда, и группа олигархов, у которых есть обида на него. Кампания по одному округу будет стоить не менее 20 млн рублей. Рейтинг партии «Яблоко» сейчас на уровне статистической погрешности. Кто из вас готов вложить свои личные средства, 20 млн рублей? Даже если вы мобилизуете все возможные резервы, в лучшем случае вы сможете провести в думу одного человека. Зачем?" – эмоционально выступил Ройзман.

Участники дебатов с ним категорически не согласились. Депутаты гордумы Дмитрий Головин и Константин Киселев, эколог Сергей Лоскутов, преподаватель УРФУ Дмитрий Трынов и правозащитницы Ирина Скачкова и Елена Павий сошлись в том, что ни одних выборов пропускать нельзя, так как это ведёт к формированию поколения, которое равнодушно к своему будущему и не ходит на выборы. «На выборы ходят для того, чтобы побеждать, а не чтобы поучаствовать», – остался при своём мнении Ройзман.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.06.18

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