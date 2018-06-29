Свердловское отделение «Яблока» сформировало список кандидатов в гордуму

Региональный совет Свердловского отделения партии «Яблоко» сформировал список объединённой демократической коалиции на выборах в Екатеринбургскую городскую думу.

Как сообщил в соцсети член федерального совета партии Максим Петлин, в списке 57 кандидатов: общемуниципальная тройка, кандидаты по 18 одномандатным округам и 18 территориальным группам. На заседании присутствовал председатель горизбиркома Илья Захаров.

В числе кандидатов Максим Петлин назвал Дмитрия Трынова (профсоюзный активист), Сергея Лоскутова («Зеленый фронт»), Михаила Комлева (общественный активист, представляющий Ботанику), Елену Парий (общественный активист – Сортировка), Анну Пастухову («Мемориал»), Галину Бастрыгину (Парнас), Юрия Лесникова (общественный активист – Юго-Запад), Наталию Манзурову (эколог).

Как ранее сообщал «Новый День», с общемуниципальной тройкой «Яблоко» определилось еще 13 июня. Первым номером в списке стал действующий депутат, политолог Константин Киселев, который в прошлом году баллотировался в губернаторы от партии «Зеленые». Следом за ним идут депутат Дмитрий Головин и правозащитница Ирина Скачкова.

Екатеринбург, служба информации

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