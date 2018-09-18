Сутки до вручения мандатов новой гордуме: ситуация накаляется

За день до торжественного вручения мандатов новоизбранным депутатам городской думы Екатеринбурга в информационном поле началось брожение и шатание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с утра около десятка корреспондентов ведущих местных СМИ не могли добиться от властей внятного ответа, кто же занимается аккредитацией на это мероприятие. Трудность в том, что впервые за новейшую историю Екатеринбурга вручать мандаты городским депутатам будут в здании областного правительства, а не в городском Камерном театре. Это связано с конфликтом между городской администрацией с одной стороны и областными властями и горизбиркомом – с другой. В результате возникла неопределенность с аккредитацией.

«Сегодня не смог пройти квест «Аккредитуйся на вручение мандатов депутатам ЕГД». Мероприятие пройдет в Белом доме. В ДИПе не в курсе. В горизбиркоме тоже не в курсе, говорят: может в облизбиркоме в курсе? В облизбиркоме говорят: не в курсе, но коль это депутаты, может гордума в курсе? В гордуме говорят: дак это все-таки горизбирком. Илья Захаров (председатель горизибркома) говорит: «Может в приемной у Салихова (и.о. главы администрации губернатора) уточнить?» – посетовал журналист Евгений Катыхин в соцсети. Его поддержали коллеги. Через некоторое время анонс все же появился на сайте областного департамента информполитики.

Сегодня же началась неразбериха с датой первого заседания гордумы. Еще вчера все были уверены, что оно состоится 25 сентября, во вторник. Однако сегодня агентство Ura.ru сообщило со ссылкой на неназванных депутатов, что гордума соберется в один день с областным заксобранием – 24 сентября. Добавим, что заседание заксо также было изначально намечено на 25 число, но его перенесли. Дело в том, что избранный в гордуму Игорь Володин сейчас является депутатом заксо, но уже подал заявление о сложении с себя этих полномочий. Это необходимо, чтобы он мог претендовать на пост председателя городской думы. Если заседания состоятся в один день, это может помешать Володину претендовать на кресло спикера.

Между тем врио главы города – председателя думы Виктор Тестов информацию о переносе заседания гордумы РИА «Новый День» не подтвердил. Он заявил, что ЕГД традиционно собиралась на заседания во второй и четвертый вторник месяца, и депутаты годами старались придерживаться этого графика. Кроме того, он напомнил, что по уставу города проект повестки заседания предстоит утвердить именно ему, а у него никаких планов по переносу нет. Председатель горизбиркома Илья Захаров тоже подобными данными не располагает.

Добавим, что, по мнению политолога Сергея Мошкина, совпадение или несовпадение двух заседаний все-таки не такое важное событие, как тот факт, что мандаты гордуме будут вручать в областном правительстве. «Это символический жест, который показывает, что с этого момента депутаты городской думы фактически встроены в областную вертикаль власти. По сути, региональные власти демонстрируют им их место», – считает эксперт.

Напомним, по итогам выборов гордума оказалось неоднородной. В нее вошли как ставленники городской команды под предводительством Владимира Тунгусова, который пока еще находится в статусе вице-губернатора, так и люди из «объединенной оппозиции», поддерживаемой областными властями. Именно этой думе предстоит на следующей неделе выбрать главу Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

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