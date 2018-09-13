Вручать мандаты депутатам ЕГД впервые будут под областной крышей

Мандаты новоизбранным депутатам городской думы Екатеринбурга будут 19 сентября, в следующую среду.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на заседании горизбиркома его председатель Илья Захаров. Он также рассказал, что впервые изменится место проведения этой церемонии.

«В прежние годы мы проводили вручение мандатов в Камерном театре. Но в этом, с учётом того, чей он, мы договорились о проведении этого мероприятия в цокольном этаже здания областного правительства», – рассказал Захаров.

Напомним, учредителем Камерного театра является управление культуры администрации Екатеринбурга. Таким образом, первая же строка истории нового созыва гордумы будет связана с новым противостоянием города и области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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