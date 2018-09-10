Избирком Екатеринбурга официально утвердил итоги выборов в гордуму по партспискам

Избирательная комиссия Екатеринбурга утвердила итоговый протокол голосования по выборам депутатов гордумы по единому муниципальному округу.

Результаты по партспискам выглядят следующим образом: «Единая Россия» – 31,57% (шесть мандатов), КПРФ – 23,03 % (пять мандатов), «Справедливая Россия» – 20,66 % (четыре мандата), ЛДПР – 13,77 % (два мандата), «Яблоко» – 5,44 % (один мандат). О том, кто станет депутатами нового созыва по спискам, можно узнать здесь. Как сообщил председатель комиссии Илья Захаров, кандидатам необходимо до 14 сентября принести в избирком документы о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата ЕГД.

Итоги выборов по одномандатным округам избирком планирует утвердить завтра. «Мы получили протокол седьмой окружной комиссии, сейчас ждем 12-ю и 18-ю», – отметил Илья Захаров. Напомним, в этих трех округах затянулось подведение результатов из-за обилия жалоб. Но как пояснил «Новому Дню» Захаров, итоги выборов не изменятся: «Там члены УИК допустили технические ошибки. В итоговых протоколах перепутали количественные значения, из-за чего ГАС «Выборы» не приняла протоколы. Пришлось переделывать. Результаты подсчета голосов не подлежат сомнению».

Таким образом, победителем в округе №7 остается Владимир Крицкий, в округе №12 – Михаил Вечкензин, в округе №18 – Виктор Сомиков.

Илья Захаров также сообщил, что всего за день выборов в городской избирком и территориальные комиссии поступило 66 обращений. Жалобы касались незаконной агитации, подкупов избирателей, проведений соцопросов рядом с помещениями для голосования, учета избирателей с помощью открыток и другие. Но в итоге подтвердилось всего одно нарушение – подвоз избирателей. Информация была передана в полицию, где ведется проверка. Тем не менее, по словам Ильи Захарова, избирком не зафиксировал нарушений, которые ставили бы под сомнение волеизъявление жителей Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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