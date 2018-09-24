Лидер свердловских коммунистов обвинил ЕР в рекордно грязном ведении выборов

Кампания по выборам депутатов Екатеринбургской городской думы в этом году была беспрецедентной по числу нарушений со стороны партии власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня с трибуны областного заксобрания первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев.

Депутат напомнил, что во время агитационного периода в городе распространялась газета «Время первых», выпущенная многотысячным тиражом и агитирующая за кандидатов от партии «Единая Россия». Но при этом газета не была оплачена из избирательного фонда этой партии. КПРФ и ЛДПР подавали жалобу в избирком, но и там им ничем не смогли помочь. Комиссия признала, что в газете есть признаки нарушения правил предвыборной агитации, но не смогла установить ее связь со штабом ЕР. Сама партия свою причастность к выпуску агитации категорически опровергла.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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