российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 сентября 2018, 14:02 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Лидер свердловских коммунистов обвинил ЕР в рекордно грязном ведении выборов

Кампания по выборам депутатов Екатеринбургской городской думы в этом году была беспрецедентной по числу нарушений со стороны партии власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня с трибуны областного заксобрания первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев.

Депутат напомнил, что во время агитационного периода в городе распространялась газета «Время первых», выпущенная многотысячным тиражом и агитирующая за кандидатов от партии «Единая Россия». Но при этом газета не была оплачена из избирательного фонда этой партии. КПРФ и ЛДПР подавали жалобу в избирком, но и там им ничем не смогли помочь. Комиссия признала, что в газете есть признаки нарушения правил предвыборной агитации, но не смогла установить ее связь со штабом ЕР. Сама партия свою причастность к выпуску агитации категорически опровергла.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.09.18

Политолог Андрей Колядин о вторых турах на выборах губернаторов: больная система не справилась. / Администрация губернатора Свердловской области упразднена. / Отопительный сезон стартовал во всех свердловских муниципалитетах, кроме Невьянска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Страсти по пенсиям, дежавю с криминалом и новые межэлитные разборки – какой была избирательная кампания-2018 в Екатеринбурге (ФОТО)

Незаконные агитаторы ЕР «издеваются над избирателями»: избирком готовит жалобу в Роскомнадзор и полицию

Метки / Выборы в ЕГД 2018

Сутки до вручения мандатов новой гордуме: ситуация накаляется

«Смотрите, кто ушел»: екатеринбургскую думу покинул 21 депутат из 36

Избирком Екатеринбурга отложил подведение итогов выборов в ЕГД по округам

В мэрии Екатеринбурга не исключили оспаривания итогов выборов в ряде округов

Церемония вручения мандатов депутатам ЕГД будет скромной из-за ссоры мэрии и Захарова

Избирком Екатеринбурга официально утвердил итоги выборов в гордуму по партспискам

Персональный состав ЕГД седьмого созыва: список

Видео подкупов избирателей не впечатлили Чайникова: «Мы любительские фильмы не смотрим!»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Политика, Россия, Выборы в ЕГД 2018,

Новости партнеров