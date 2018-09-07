Страсти по пенсиям, дежавю с криминалом и новые межэлитные разборки – какой была избирательная кампания-2018 в Екатеринбурге (ФОТО)

В воскресенье жители Екатеринбурга изберут новый состав муниципальной думы, который, в свою очередь, назначит нового мэра. Как отмечают эксперты, агиткампания в целом была неинтересна населению, несмотря на очевидный «хит» лета – пенсионную реформу. Чем пытались завлечь избирателей кандидаты и партии, и как изменилась политическая расстановка в городе за пять лет – в обзоре «Нового Дня».

Пенсионная реформа стала настоящим подарком для оппозиционных партий. На протяжении двух летних месяцев КПРФ, «Справедливая Россия» и Партия пенсионеров «ездили» на этой теме, выпуская пачками агитационные газеты. С их страниц кандидаты в депутаты гордумы смело обещали не допустить повышение пенсионного возраста, не обладая в реальности такими полномочиями. При этом городская тематика в агитпродукции была задвинута на задний план. Коммунисты один раз упомянули, что хотят вернуть прямые выборы мэра и повысить процент отчислений НДФЛ в местный бюджет. Эсеры мельком предлагали ввести бесплатный проезд для школьников и пенсионеров, установить гарантии на дорожный ремонт, снизить оплату коммунальных услуг и так далее. «Яблоко» в единственном выпуске партийной газеты опубликовало городскую программу со старыми как мир лозунгами: «увеличить финансирование медицины», «новые школы в каждый район», «беспощадная борьба с коррупцией» и прочее. В ЛДПР в принципе не вели никакой бумажной агитации, надеясь на имя своего лидера в бюллетене.

С предвыборной агиткой «Единой России» вышла странная история. Партия открещивалась от выпусков «Время первых», признанных незаконными городским избиркомом. Тем не менее газета продолжала выходить и рекламировать кандидатов ЕР. Единственной городской темой в агитлистовке было перечисление бонусов от международных событий, на проведение которых претендует Екатеринбург. Упоминание о пенсионной реформе появилось только в финальном выпуске «Время для главного» с Путиным на обложке – после того, как президент выступил со специальным обращением к народу. В том же номере – внезапное обвинение картошки в срыве явки на выборах.

В последнюю предвыборную неделю партии исчерпали словарный запас и ударились в комиксы, стараясь покреативнее ужалить оппонентов. Особенно в этом преуспела «Справедливая Россия», выпустив историю в стиле «сибирских сказителей».

«Тема пенсионной реформы по своей эмоциональности наиболее яркая и сильная. Перебить ее чем-то другим крайне сложно. Конечно, системная оппозиция не могла не воспользоваться этой возможностью. Ремонт дорог, благоустройство, дворы и управляющие компании – все это не идет ни в какое сравнение с темой пенсий. С другой стороны, поскольку тему реформы подхватили почти все, партии потеряли уникальность. Особо им это очков не добавит», – отметил в беседе с агентством политолог Сергей Мошкин.

При этом если сравнивать избирательные кампании 2013 и 2018 годов в Екатеринбурге, то бросается в глаза любопытная деталь. Ровно пять лет назад в центре города проходил митинг против криминала во власти. «Нужно, чтобы наш город ассоциировался у людей по всему миру не с криминальной группировкой ОПС Уралмаш, а с великим заводом. Поэтому нельзя допускать к власти в Екатеринбурге людей, которые связаны с преступниками и криминалом», – заявлял тогда со сцены токарь уральского завода. В это время на смонтированных экранах то и дело появлялись фотографии баллотировавшегося на пост главы города Евгения Ройзмана. Кто выиграл те выборы, помнят все.

В нынешнюю кампанию лозунг «Криминал рвется во власть» тоже активно раскручивался. Правда, Сергей Мошкин заметил, что обстоятельства все-таки разнятся.

«В 2013 году у Ройзмана были индивидуальные выборы. Этот прием не сыграл против него, потому что, во-первых, его судимость звучала и раньше, во-вторых, он был тефлоновым кандидатом, то есть ничего к нему не прилипало. Его сторонники были готовы простить ему «ошибки молодости». Сейчас тема криминала раскачивается по-другому, и, по моим ощущениям, политтехнологи не совсем попали в цель. Хотели вызвать эмоциональную волну, но не объяснили, что за криминал, не назвали ни одной фамилии, не привели фактов. Получился мыслительный зазор: нам говорят, что криминал рвется во власть, а в жизни мы не видим таких проявлений. Тема оказалась крайне неудачной. Да, страх – это один из способов мобилизации избирателей. Но в Екатеринбурге никто не испугался», – объяснил эксперт.

Политтехнолог Александр Пирогов подчеркивает, что в 2013 году все внимание было приковано к выборам мэра, а думская кампания была малозаметной. В этом году все происходит наоборот. Партии, получив пенсионную повестку, разгулялись в рекламе своих кандидатов.

«Если говорить о принципиальных отличиях двух кампаний, то, во-первых, сейчас нет параллельных выборов главы. Массовому избирателю эти выборы неинтересны, и это будет заметно по явке. Но выборы важны для политического истеблишмента. Фактически впервые областная власть максимально близко подошла к возможности получить контроль над Екатеринбургом. Выборы могут закончиться весьма неожиданно, и это второе отличие. В-третьих, от нового депутатского корпуса полностью зависит, кто будет следующей главой города, и в каком направлении город будет развиваться. Раньше была двуглавая система власти, сейчас дума изберет единого мэра», – напомнил собеседник агентства.

Сергей Мошкин отметил, что отличительным признаком нынешней кампании стали межэлитные разборки. «В 2013 году первоначальный список кандидатов в депутаты формировала команда губернатора, но в ходе кампании это право досталось мэрии, в частности Тунгусову. И результаты тех выборов были благоприятны для команды городской администрации. В этом году ситуация складывается иначе. Формирование списка кандидатов привело к конфликту все тех же персон, Куйвашева и Тунгусова. По общим наблюдениям и прогнозам можно сделать вывод, что пул «городских» депутатов будет не в приоритете. Это уже новая фаза межэлитного конфликта», – считает политолог.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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