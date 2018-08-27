Незаконные агитаторы ЕР «издеваются над избирателями»: избирком готовит жалобу в Роскомнадзор и полицию

Избирком пожалуется в Роскомнадзор на газету «Уральский задел» за незаконную рекламу кандидатов ЕР

Екатеринбург (Новый День, Валентина Ярославцева) – Избирком Екатеринбурга удовлетворил коллективную жалобу представителей «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР на третий выпуск газеты «Уральский задел» с незаконной агитацией в пользу кандидатов «Единой России». В отношении издания будет составлено обращение в Роскомнадзор и городскую полицию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз спецвыпуск украсила фотография кандидатки ЕР Анастасии Немец. Тираж газеты был отпечатан 16 августа и начал распространяться по городу уже после того, как избирком признал незаконным два предыдущих выпуска.

Как сообщил секретарь комиссии Вадим Антошин, главный редактор газеты Алексей Завозин связался с избирком по электронной почте и дал свои пояснения. В его версии, СМИ не нарушало закона об агитации, а спецвыпуски «Время первых» носили информационный характер. Но поскольку возник резонанс, редактор готов отказаться от дальнейших публикаций, «чтобы не подставлять партию «Единая Россия».

Однако эти доводы не убедили членов избиркома. По рассмотренной жалобе составлен протокол, кроме того, комиссия обратится в региональное управление Роскомнадзор и городскую полицию с просьбой принять меры по прекращению незаконной предвыборной агитации.

Председатель избиркома Илья Захаров отметил, что появился уже четвертый по счету подозрительный выпуск – газета с другим названием, но с тем же дизайном.

«Издеваются над избирателями и пытаются играть с огнем. Ну что ж, доиграются», – предостерег руководитель комиссии.

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