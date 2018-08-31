Екатеринбуржец обвинил единороссов в воровстве фотографии

Житель Екатеринбурга Владислав Постников обнаружил в листовке «Единой России», которая распространяется по уральской столице в преддверии выборов в городскую думу, свой снимок. Хотя разрешения на публикацию у него никто не спрашивал. «Случайно обнаружил в агитационной листовке «Единой России» использование фотографии моего авторства. Разрешения на это данной партии я, естественно, не давал. Это фотография в жанре городского пейзажа. Вид на городской пруд и Екатеринбург-сити, виден «Хаят», здание заксобрания. Я свои фотографии знаю. На карточке есть приметная деталь ‒ проезжающий КамАЗ», ‒ пояснил «Новому Дню» автор снимка.

По его словам, налицо нарушение законодательства об интеллектуальной собственности, что является основанием для отмены регистрации кандидата с выборов. «По закону я не могу быть истцом», ‒ сказал он агентству. Действительно, иск может подать только избирком, кандидат или избирательное объединение по тому же округу, либо прокурор.

Тем не менее, Постников не исключил, что все же будет добиваться справедливости в суде и пытаться взыскать компенсацию за использование фотографии. «Я могу подать гражданский иск, у меня есть на это три года», ‒ сказал он.

Напомним, в Екатеринбурге вышло уже несколько выпусков газеты «Уральский задел», которая пиарит кандидатов от партии «Единая Россия» ‒ Анастасию Немец, Тимофея Жукова и Сергея Воронина. Тираж каждого выпуска ‒ 400 тысяч экземпляров, однако сами единороссы открещиваются от того, что имеют причастность к этим АПМ.

Ранее избирком Екатеринбурга удовлетворил коллективную жалобу представителей «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР на газету «Уральский задел» с незаконной агитацией в пользу кандидатов «Единой России». В отношении издания будет составлено обращение в Роскомнадзор и городскую полицию.

Екатеринбург, служба информации

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