Избирком нашёл незаконную агитацию в пользу ЕР, но не нашёл ее авторов

Избирком Екатеринбурга признал незаконной агитацию в пользу партии «Единая Россия» в газете «Уральский задел», но не смог найти ее редакцию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на распространение бесплатной газеты с явными признаками агитации в пользу партии власти пожаловались руководитель аппарата СРО ЛДПР Антон Безденежных и депутат от КПРФ Эдуард Мансуров. Спецвыпуски газеты с названием «Время первых» рассказывали о первой тройке ЕР на выборах в городскую думу – Сергее Воронине, Анастасии Немец и Тимофее Жукове, и распространялись многотысячными тиражами бесплатно.

Секретарь избирательной комиссии Вадим Антошин на сегодняшнем заседании сообщил, что были запрошены объяснения и у регионального отделения ЕР, и у трёх упомянутых кандидатов. «Объяснения содержат отрицание причастности партии и кандидатов к изготовлению этой газеты. Что касается опубликованных в ней материалов, то кандидаты полагают, что редакция могла получить их фотографии и интервью из открытых источников», – заявил Антошин.

Отпечатан тираж был в Березовский типографии, принадлежащей ГУП СО «Монетный щебеночный завод». В типографии факт изготовления не отрицали. Там сообщили, что договор заключал и оплату вносил главный редактор издания, некий господин Заводин. Избирком попытался найти редакцию газеты «Уральский задел», но ни по адресу, зарегистрированному в Роскомнадзоре, ни по адресу, указанному в выходных данных, ее не оказалось.

Избирком признал, что редакция газеты «Уральский задел» нарушила законодательство, разместив предвыборную агитацию, не оплаченную из избирательного счета партии «Единая Россия», и постановил обратиться в Роскомнадзор и городское УМВД для поиска и наказания виновных.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.08.18

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