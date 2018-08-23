«В идеальном государстве это была бы уголовка»: партию президента пиарят «подпольщики»

Екатеринбуржцы возмущены накрывшим город валом печатной продукции в поддержку кандидатов в гордуму от «Единой России». Причем гнев горожан вызывает не только то, что их почтовые ящики забиты ненужной макулатурой, но и то, что сама партия власти отрицает всякую свою причастность к этому.

«Эх, нравятся мне «отморозки» кандидатов «Единой России» в гордуму Екатеринбурга. По городу гуляет уже третий номер «нелегальной» газеты в их поддержку тиражом 400 тысяч экземпляров, а они, в частности гражданка Немец, делают удивленные глаза – мы знать не знаем про эти газеты, информацию о нас надергали из интернета, мы эти газеты не финансируем и не заказывали. Это кто ж такой богатый анонимный помощник «Единой России»? А попробовал бы Навальный так газетку выпустить – все б тоже развели руками: ничего поделать не можем?» – переживает в соцсетях один из уральских медиаменеджеров.

Еще больше возмущены конкуренты ЕР на муниципальных выборах. «Это уже ни в какие ворота! – пишет персек обкома КПРФ Александр Ивачев. – Партия власти в нашем регионе провела кампанию, выпустив только одну легальную листовку (там, где кандидаты сидят на прессухе). И всё. Остальные материалы выпущены подпольно, оплачены из непонятных источников, распространяются неофициально. Это что? Лидирующая партия в стране? Партия закона? Партия президента? Это мелкие жулики и мошенники!»

Напомним, вопрос с газетой «Уральский задел», рекламирующей кандидатов от ЕР, уже обсуждался на этой неделе на заседании горизбиркома. Комиссия подтвердила факт нарушения закона, но не смогла установить виновных – штаб единороссов свою причастность опроверг, редакции по указанному в газете адресу не оказалось. В результате избирком обратился в УМВД по Екатеринбургу с просьбой пресечь противоправную агитационную деятельность, изъять незаконные агитационные материалы и привлечь редакцию к ответственности.

Но, по мнению электорального юриста Ивана Кадочникова, партии власти ничего не грозит. «Как это было бы в идеальном мире? Полиция пришла бы к кандидатам и допросила с пристрастием, кому они давали свои фотографии и интервью, после чего вышли бы на заказчиков. Если бы была установлена связь между ними и партией, было бы и административное дело, и уголовное, и снятие с выборов. Основанием для снятия с выборов считается превышение расходов максимально допустимого объема избирательного счета на 10 %, в нашем случае – это 400 тысяч рублей. Но это в идеальном мире. А в реальном будет так: участковый, получив команду, попытается найти учредителя газеты. Он его не найдет, скажет «ну не шмогла я, не шмогла», и на этом все закончится. Но надо сказать, что на выборах не все поставленные задачи можно решать, строго руководствуясь буквой закона. Существует определенная «серая зона», чем пользуются все участники процесса. Важен результат».

Добавим, что всего «Уральский задел» выпустил три спецвыпуска газеты, посвященных кандидатам, по 400 тысяч экземпляров каждый. По оценкам экспертов, печать обошлась заказчику примерно в 1,5-2 млн рублей, еще около миллиона пришлось заплатить за распространение.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.08.18

Владельцам скандальной птицефабрики, охрана которой обещала засунуть подростка в мясорубку, грозит новый иск – за клевету. / Жителя Красноуфимска отправили в колонию за истязание матери и убийство кота. / История «приоритетного инвестпроекта» завершается уголовкой о невыплате зарплаты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»