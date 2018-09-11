Избирком Екатеринбурга отложил подведение итогов выборов в ЕГД по округам

Избирательная комиссия Екатеринбурга перенесла заседание, на котором планировалось утвердить итоговый протокол результатов выборов в гордуму по одномандатным округам.

Как сообщил «Новому Дню» глава комиссии Илья Захаров, собрание состоится в четверг, 13 сентября. «Не все члены комиссии сегодня могут присутствовать, а хочется подвести итоги при полном кворуме. Тем более, время есть еще. Никакой политики!», – заверил он.

Добавим, что в администрации Екатеринбурга не исключили оспаривания итогов выборов по некоторым избирательным округам из-за многочисленных жалоб на нарушения.

«Насколько мне известно, будут попытки оспаривать результаты, это дело кандидатов. Будут оспаривать, в том числе в судебном порядке, в ряде округов. Но это дело собственно самих кандидатов», – заявил накануне вице-мэр Сергей Тушин в эфире программы «Открытая студия».

Илья Захаров пояснил, что судебные разбирательства могут проводиться и после официального подведения итогов выборов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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