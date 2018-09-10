Персональный состав ЕГД седьмого созыва: список

Политические партии, допущенные к распределению мандатов депутатов гордумы Екатеринбурга по единому округу, уже определились, кто именно станет депутатом, а кто останется «паровозом».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многие из списочников раньше депутатами не были.

Например, из пяти списочных коммунистов в прошлом созыве гордумы был только один – Сергей Шадрин. Компанию ему теперь составят председатель общественной организации «Дети войны» Римма Скоморохова, помощник депутата заксо Руслан Ступников, замдиректора ООО «Уралстройправо» Олег Гордеев и комсомолец Андрей Пирожков, временно не работающий. «Паровоз» списка Александр Ивачев откажется от мандата в гордуме и останется в заксо.

Первый номер списка «Справедливой России», депутат Госдумы Дмитрий Ионин, тоже не вернется на малую родину. Выигранный им мандат достанется бывшему директору областного фонда капремонта Александру Караваеву. Кроме того, по списку в городскую думу проходят депутат уходящего созыва Антон Швалев, директор ООО «Рассвет» Алексей Холодарев и юрист Алексей Мещеряков.

Два мандата ЛДПР достанутся координатору обкома партии Антону Гусеву и бизнесмену Дмитрию Николаеву.

Мандат «Яблока» отходит политологу Константину Киселеву.

Напомним, ранее имена своих списочников назвала «Единая Россия». Это члены общегородской тройки: герой России Сергей Воронин, сопредседатель ОНФ Анастасия Немец, вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Кроме того, депутатами станут лидеры территориальных групп, набравшие больше всего голосов. Это врач Сергей Боярский из Октябрьского района, депутат ЕГД шестого созыва Владимир Смирнов и директор школы Галина Арбузова из Орджоникидзевского района.

В одномандатных округах побеждают следующие кандидаты:

Одномандатный округ № 1 – Ира Овчинникова, ЕР

Одномандатный округ № 2 – Сергей Мелехин, ЕР

Одномандатный округ № 3 – Олег Кагилев, ЕР

Одномандатный округ № 4 – Александр Колесников, СР

Одномандатный округ № 5 – Виктор Тестов, ЕР

Одномандатный округ № 6 – Михаил Матвеев, ЕР

Одномандатный округ № 7 – Владимир Крицкий, ЕР

Одномандатный округ № 8 – Григорий Вихарев, ЛДПР

Одномандатный округ № 9 – Елена Дерягина, ЕР

Одномандатный округ № 10 – Николай Смирнягин, ЕР

Одномандатный округ № 11 – Павел Пустозеров, ЕР

Одномандатный округ № 12 – Михаил Вечкензин, СР

Одномандатный округ № 13 – Любовь Боркова, СР

Одномандатный округ № 14 – Игорь Володин, ЕР

Одномандатный округ № 15 – Алексей Вихарев, ЕР

Одномандатный округ № 16 – Дмитрий Сергин, ЕР

Одномандатный округ № 17 – Елена Бондаренко, ЕР

Одномандатный округ № 18 – Виктор Сомиков, КПРФ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.18

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