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Четверг, 21 марта 2019, 20:19 мск

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Первым претендентом на депутатское кресло Игоря Володина стал депутат гордумы

Появился первый кандидат, подавший документы для участия в праймериз «Единой России» на довыборы в заксобрание Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного отделения ЕР, им стал действующий депутат Екатеринбургской городской думы от этой же партии Владимир Смирнов. На сентябрьских выборах 2018 года он прошел в гордуму по партийному списку в Орджоникидзевском округе № 14, где по мажоритарной системе был избран бывший депутат заксо Игорь Володин, ставший затем председателем ЕГД. Именно после этого мандат депутата заксо по Орджоникидзевскому округу стал вакантным. Владимир Смирнов заявил, что у него с Володиным «налажено хорошее взаимодействие», и решение о выдвижении его кандидатом последний поддержал.

Напомним, кроме довыборов в заксо по Орджоникидзевскому округу, в сентябре состоятся довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу – на ставшее вакантным место Сергея Бидонько, который в декабре прошлого года занял пост вице-губернатора Свердловской области. Фаворитом здесь неофициально считают биатлониста Антона Шипулина, хотя он еще даже не подал документы на праймериз. Прошлой осенью ходили слухи, что в довыборах может принять участие бывший премьер правительства области Денис Паслер, но сегодня на них поставлена точка: Владимир Путин назначил Паслера и.о. губернатора Оренбургской области.

Екатеринбург, служба информации

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