Путин назначил Паслера врио губернатора Оренбургской области

Бывший председатель правительства Свердловской области Денис Паслер назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Прежний глава региона Юрий Берг подал в отставку по собственному желанию.

Напомним, что до назначения Денис Паслер работал в ПАО «Т-плюс». В конце прошлого года ходили слухи, что он вернется в политику, возможно, поборовшись за освободившийся мандат депутата Госдумы РФ после перехода Сергея Бидонько в правительство Свердловской области.

«Что касается меня, то я пока никуда не собираюсь уходить. По крайней мере, в ближайшее время», – говорил Паслер «Новому Дню».

Екатеринбург, Елена Сычева

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