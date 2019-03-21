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Четверг, 21 марта 2019, 12:54 мск

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Путин назначил Паслера врио губернатора Оренбургской области

Фото: Kremlin.ru

Бывший председатель правительства Свердловской области Денис Паслер назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Прежний глава региона Юрий Берг подал в отставку по собственному желанию.

Напомним, что до назначения Денис Паслер работал в ПАО «Т-плюс». В конце прошлого года ходили слухи, что он вернется в политику, возможно, поборовшись за освободившийся мандат депутата Госдумы РФ после перехода Сергея Бидонько в правительство Свердловской области.

«Что касается меня, то я пока никуда не собираюсь уходить. По крайней мере, в ближайшее время», – говорил Паслер «Новому Дню».

Екатеринбург, Елена Сычева

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