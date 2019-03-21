Пятый за три дня: в отставку попросился губернатор Оренбургской области

Еще один губернатор объявил сегодня о досрочной отставке. Заявление о прекращении полномочий направил президенту РФ глава Оренбургской области Юрий Берг, сообщается на сайте регионального правительства.

Берг в своем комментарии поблагодарил земляков за оказанное доверие на выборах губернатора пять в 2014 году и «колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей».

Он отметил, что до единого дня голосования остается еще много времени, чтобы новому руководителю области доказать свою эффективность. «Решение, безусловно, примут жители Оренбургской области в Единый день голосования 8 сентября 2019 года», – подчеркнул он.

Берг также пообещал отстаивать интересы региона на любых постах, на которых ему придется работать. Он возглавлял Оренбуржье с 2010 года.

Ранее сегодня о решении досрочно покинуть губернаторскую должность объявила глава Мурманской области Марина Ковтун.

Накануне в отставку с формулировкой «по собственному желанию» ушли глава Республики Алта Александр Бердников и руководитель Калмыкии Алексей Орлов. Врио главы Алтая был назначен глава некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова Олег Хорохордин. Калмыкию до выборов главы региона возглавил кикбоксер-чемпион, советник главы Федерального агентства по делам молодежи Бату Хасиков.

Во вторник, 19 марта, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера. До этого он занимал должность первого замруководителя федерального министерства энергетики.

Как сообщал «Новый День», на этой неделе был опубликован очередной черный список губернаторов, которые в ближайшее время могут покинуть свои посты. В него вошли главы Республики Алтай, Волгоградской области, Калмыкии, Мурманской, Челябинской и Оренбургской областей, а также Ставропольского края. На сегодняшний день ушли в отставку пятеро из них.

Оренбург, служба информации РИА «Новый День»

Оренбург. Другие новости 21.03.19

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