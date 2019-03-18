СМИ сообщили о готовящейся отставке губернаторов ряда регионов

Владимир Путин готов отправить в отставку еще несколько губернаторов. Об этом со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, пишут сегодня «Ведомости».

По данным издания, список будет сформирован на этой неделе, в него могут войти Республика Алтай, Волгоградская область, Калмыкия, Мурманская, Челябинская и Оренбургская область, а также Ставропольский край.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент на этой неделе будет заниматься «региональной проблематикой», но на вопрос, предполагаются ли замены губернаторов, не ответил.

«Не видим смысла как-то особенно комментировать очередные умозаключения неназванных экспертов и их оценки, – заявил пресс-секретарь главы Челябинской области Дмитрий Федечкин. – Губернатор Борис Дубровский неоднократно подчеркивал, что намерен принять участие в выборах главы региона в 2019 году. На сегодняшний день деятельность Бориса Дубровского сконцентрирована на социально-экономическом развитии региона и выполнении ключевых поручений президента РФ: решении ситуации с домом в Магнитогорске, подготовке Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС, выполнении 204 указа президента РФ».

Напомним, в сентябре губернаторов будут избирать в 18 регионах, в девяти из которых главы сменились прошлой осенью. В 2018 году были избраны 26 руководителей, еще в 19 субъектах были назначены врио. В Хакасии, Приморском и Хабаровском краях и Владимирской области губернаторы переизбраться не смогли.

Основные риски для губернаторов, по мнению экспертов, связаны с ухудшением настроений из-за роста цен и сокращения реальных доходов, кое-где ситуацию осложнит фон непростых федеральных реформ, например мусорной, а где-то будет еще и локальная повестка

«Поменялся вектор в оценках: в прошлом году к власти отношение в целом было позитивное с небольшим количеством «но», сейчас же тренд негативный с небольшим количеством «хотя», – говорит политтехнолог Григорий Казанков. – Люди критичнее оценивают власть и пессимистичнее – свое будущее, растет запрос на перемены. В целом же безрисковых регионов нет».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.03.19

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