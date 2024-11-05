Губернаторопад: ещё один глава региона ушёл в отставку

Сегодня глава республики Коми Владимир Уйба объявил о своей отставке в связи с переходом на другую работу на федеральный уровень по предложению главы государства.

«Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня этой новый вызов и новая ответственность. Благодарю Владимира Путина за доверие и предложение» – заявил глава Коми в видеообращении, отметив, что с момента назначения в 2020 году и после выборов «сделал все, чтобы оправдать доверие президента и жителей республики».

Примечательно, что, согласно рейтингу политической устойчивости, который регулярно публикует коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг», глава Коми традиционно оставался в «красной зоне» с высокой вероятностью отставки. «В.Уйба к концу своей первой каденции подходит с багажом нерешенных элитных противоречий и публичных скандалов. Его устойчивость по рейтингу «Госсовет 2.0» представляется наименьшей среди глав регионов», – отмечалось в последнем докладе экспертов.

Напомним, накануне губернатор Тамбовской области Максим Егоров и его коллега из Ростовской области Василий Голубев объявили, что оставляют свои должности в связи с переходом на новую работу. Президент РФ Владимир Путин уже подписал указы о назначении новых руководителей. Так, глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь стал врио губернатора Ростовской области. Тамбовскую область возглавил Евгений Первышов, который является участником СВО и выпускником программы «Время героев».

Как полагают эксперты, в ближайшие дни с высокой долей вероятности возможны новые отставки глав регионов.

Сыктывкар, Анастасия Смирнова

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