Путин назначил новых руководителей Тамбовской и Ростовской областей

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Тамбовской и Ростовской областей. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Кремля.

В частности, глава государства назначил руководителя Объединенной авиастроительной корпорации (АОК) Юрия Слюсаря врио губернатора Ростовской области.

Вместе с тем президент РФ назначил временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгения Первышова, который является участником СВО и выпускником программы «Время героев».

Ранее сегодня губернатор Тамбовской области Максим Егоров и его коллега из Ростовской области Василий Голубев объявили, что оставляют свои должности в связи с переходом на новую работу.

Москва, Анастасия Смирнова

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