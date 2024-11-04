российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 4 ноября 2024, 22:13 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Путин назначил новых руководителей Тамбовской и Ростовской областей

Архив. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Тамбовской и Ростовской областей. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Кремля.

В частности, глава государства назначил руководителя Объединенной авиастроительной корпорации (АОК) Юрия Слюсаря врио губернатора Ростовской области.

Вместе с тем президент РФ назначил временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгения Первышова, который является участником СВО и выпускником программы «Время героев».

Ранее сегодня губернатор Тамбовской области Максим Егоров и его коллега из Ростовской области Василий Голубев объявили, что оставляют свои должности в связи с переходом на новую работу.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Путин высказался по ЯО, Зеленский обиделся, РПЦ перечислила угрозы Русскому миру – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Путин анонсировал введение более справедливой системы оплаты труда бюджетников / России важно иметь готовое к применению ядерное оружие – Путин / Путин намерен отправиться с визитом в Казахстан / Дисбалансы сохраняются: Путин обратил внимание на сложности в российской экономике / Никаких разменов, но компромиссы возможны: Путин раскрыл позицию России по урегулированию конфликта на Украине / Путин заявил о потере Киевом управления над ВСУ в Курской области / Деградирует: Путин оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Юг России, Политика, Россия, Путин Владимир,