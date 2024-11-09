В США выбрали Трампа, Нетаньяху уволил Галанта, в ФРГ распался «Светофор» – большие итоги недели от РИА «Новый День»

На уходящей неделе весь мир следил за президентскими выборами в США, а россияне – еще и за чередой отставок губернаторов. Кроме того, в Израиле и ФРГ уволили министров, что привело к недовольству в Тель-Авиве и распаде правящей коалиции в Берлине.

Событие недели – Трамп избран президентом США. Опять

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп победил на выборах президента США. Он набрал необходимые 270 голосов выборщиков, в том числе в колеблющихся штатах. Победу Трампа признали спикер Палаты представителей Джонсон и вице-президент США Камала Харрис, которая от Демократической партии боролась за пост президента. Инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января 2025 года в Вашингтоне.

Отставки недели – главы ряда регионов РФ оставили должности

Эксперты спрогнозировали замену глав 13 регионов РФ нынешней осенью. Первыми свои кресла оставили ради новой работы губернатор Тамбовской области Максим Егоров и его коллега из Ростовской области Василий Голубев. Врио главы Ростовской области назначен руководитель АОК Юрий Слюсарь, а врио главы Тамбовской области – выпускник программы «Время героев» Евгений Первышов.

Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн сменил регион и возглавил республику Коми после отставки Владимира Уйба. Президент РФ Владимир Путин доверил управление ЕАО руководителю программы «Время героев» Марии Костюк.

Кризис недели – в ФРГ рухнуло правительство

В ФРГ со скандалом распалась правительственная коалиция. Президент страны по просьбе канцлера Олафа Шольца уволил министра финансов Кристиана Линднера. Он же был председателем СвДП, одной из партий «Светофора», которая тут же объявила о выводе всех своих министров из кабмина.

Шольц намерен просить Бундестаг о вотуме доверия. Большинство экспертов считают, что канцлера не поддержат, что приведет к досрочным выборам. Голосование по вотуму доверия должно состояться 15 января.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Германию банановой республикой, поскольку крах правящей коалиции случился аккурат в день оглашения результатов президентских выборов в США. «В Берлине перестали делать вид, что немецкое правительство обладает самостоятельностью и не является наместниками американских неолибералов в Евросоюзе», – отметила дипломат.

Заявление недели – Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом

Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом об урегулировании конфликта. Президент напомнил, что Россия и Украина уже начинали договариваться и даже пришли к общему мнению, но перемирие расстроилось из-за западных союзников Киева, которые теперь снабжают его оружием.

Путин предупредил, что стремление Запада «нанести стратегическое поражение» России в ходе конфликта на Украине является ошибкой. Москва всегда остается «приверженной логике взаимовыгодного сотрудничества со странами и не стремится к конфронтации».

Предложение недели – Лукашенко не прочь номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что победивший на выборах Дональд Трамп будет достоин Нобелевской премии мира, если прекратит конфликт на Украине. Скорое завершение кризиса было одним из предвыборных заявлений Трампа. При этом, Лукашенко мрачно пошутил, что американским президентам не впервой забывать об обещаниях, данных перед выборами.

В Москве не исключили, что Трамп может повлиять на сроки конфликта на Украине. Вместе с тем, Дмитрий Медведев отметил, что Трампу тоже придется соблюдать «правила системы», которая заточена под разжигание новых конфликтов и противостояние с Россией.

Скандал недели – Нетаньяху уволил главу Минобороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта. Израильский лидер указал на разногласия и потерю доверия к главе Минобороны.

Галант объяснил свою отставку местным СМИ тем, что настаивал на работе комиссии по расследованию нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. А также возражал против освобождения от призыва в армию ультраортодоксальных евреев. Бывший министр также отметил, что настаивал на заключении сделки по заложникам даже с «болезненными компромиссами».

Недовольные уходом главы Минобороны военные несколько дней выходили на улицы с протестами.

Возвращение недели – МЧС перевезло в Москву более 180 россиян из Бейрута

5 ноября Россия вывезли из Ливана около 100 своих граждан, попавших в сложную ситуацию из-за израильских бомбежек. Еще через два дня спецборт МЧС забрал из Бейрута 89 запросивших эвакуацию россиян. Всего с начала октября в Россию из Ливана спецрейсами перевезли почти 250 граждан РФ.

© 2024, РИА «Новый День»

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