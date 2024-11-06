На выборах в США побеждает Дональд Трамп

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп, по предварительным данным, лидирует на президентских выборах в США.

По данным СМИ, Трамп набрал необходимые 270 голосов выборщиков, в том числе в колеблющихся штатах. Агентство Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Джонсона заявило, что Трамп стал избранным президентом США.

Сам кандидат тоже уже назвал себя 47-м президентом США, выступая с речью перед сторонниками. Трамп пообещал, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории США».

В России первым политиком, который прокомментировал эту новость, стал Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале он написал, что «у Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок». Вопрос в том, считает Дмитрий Медведев, сколько средств Трампа «заставят» выделить украинскому режиму. «Он упрямый, но система сильнее», – отметил бывший премьер.

Вашингтон, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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