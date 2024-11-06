Американские СМИ сообщили о дате инаугурации Дональда Трампа

Инаугурация Дональда Трампа, который побеждает на президентских выборах в США, запланирована на 20 января 2025 года в Вашингтоне.

Как пишут американские СМИ, намеченные на день инаугурации мероприятия включают приведение к присяге нового президента и первое официальное выступление избранного главы государства.

Напомним, в 2021 году Трамп бойкотировал инаугурацию президента США Джо Байдена.

Согласно предварительным подсчетам американских СМИ, Дональд Трамп одерживает победу над Камалой Харрис. В его активе более 270 голосов выборщиков, что гарантирует его возвращение на пост президента США.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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