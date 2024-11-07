В день выборов президента США в Германии рухнуло правительство

В Германии в среду громко и со скандалом распалась правительственная коалиция. Канцлер Олаф Шольц объявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера уволить министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем самой маленькой коалиционной партии – СвДП. Затем партия заявила, что выведет всех своих министров из правительства.

В вечерней речи после провалившихся переговоров по коалиции Шольц заявил, что после Нового года попросит Бундестаг о вотуме доверия. Голосование должно состояться 15 января, и можно ожидать, что депутаты доверия не выразят. Последуют досрочные выборы, которые должны будут состояться не позднее конца марта.

Напомним, что коалиция социал-демократов Шольца (СДПГ), зеленых и свободных демократов (СвДП), которая называется «Светофор», управляет Германией с декабря 2021 года.

Представители немецкой коалиции попытались в среду вечером найти выход из глубокого кризиса, в который впало правительство из-за разногласий по поводу финансово-экономической политики. Наконец, Линднер предложил провести досрочные выборы, до которых СвДП будет готова оставаться в коалиционном правительстве. Социал-демократ Шольц отказался и уволил Линднера с поста министра финансов. В речи после переговоров канцлер заявил, что Линднер действовал эгоистично, что он заботился только о своем электорате, и поэтому потерял доверие Шольца.

После последующей встречи СвДП объявила, что также выведет из правительства трех оставшихся министров. Это министр транспорта Фолькер Виссинг, министр юстиции Марко Бушманн и министр образования и исследований Беттина Старкова-Ватцингерова. После этого трехсторонняя коалиция окончательно распалась – «Светофор» сломался.

Согласно конституции Германии, канцлер может попросить Бундестаг о вотуме доверия, если хочет убедиться, что он по-прежнему пользуется поддержкой достаточного числа депутатов. Ожидается, что после распада коалиции он его не получит. В таком случае президент сможет распустить Бундестаг в течение следующего 21 дня по требованию канцлера. Согласно конституции, последуют досрочные выборы. Они должны были состояться 28 сентября.

Шольц также сказал в своей речи, что он согласен с вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком от зеленых в том, что Германии необходимо быстро прояснить следующий политический курс. По его словам, причина также в ряде вызовов, стоящих перед страной, включая конфликт на Украине и переизбрание Дональда Трампа президентом США.

Линднер: рассчитанный конец коалиции

В своем заявлении Линднер обвинил Шольца в том, что конец правительственной коалиции был «просчитан» и канцлер подготовил его еще до вечернего заседания. По его словам, об этом свидетельствует и «точно подготовленное заявление», которое Шольц дал журналистам вскоре после окончания встречи. Линднер сказал, что социал-демократы и зеленые даже не рассмотрели предложения, которые он выдвинул на встрече. Вместо этого Шольц якобы предъявил ему ультиматумы, в том числе о приостановлении так называемого долгового тормоза. Линднер уже давно известен как решительный сторонник этой конституционной меры, которая не позволяет стране слишком быстро влезать в долги. По словам Линднера, Шольц даже слышать не хотел о предложении «организованно» выйти на досрочные выборы.

Министры Партии зеленых, вице-канцлер и министр экономики Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок, заявили, что члены их партии останутся на своих постах до досрочных выборов. Хабек пообещал, что, несмотря на ситуацию, Германия выполнит свои международные обязательства. Но, по его мнению, конец коалиционного правительства не был неизбежным. Бербок подчеркнула, что даже из-за избрания Трампа американским президентом необходимо продолжать поддерживать Украину, которая защищается от России. Напомним, что США и Германия до сих пор были двумя крупнейшими сторонниками Украины в защите от российской агрессии.

По мнению главы оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, досрочные выборы должны состояться раньше марта. «Мы не должны терять время», – заявил он и призвал Шольца немедленно, не раньше января, попросить Бундестаг о вотуме доверия.

Распад правительственной коалиции приветствовала оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Она охарактеризовала его как «освобождение» Германии, которая, по мнению сопредседателей партии Алисы Вайдель и Тины Хрупаллы, теперь нуждается в «новом политическом начале», которое вывело бы страну из кризиса. Сара Вагенкнехт, сопредседатель оппозиционной партии BSW, также приветствовала распад правительственной коалиции.

По словам Шольца, правительство к Рождеству внесет в Бундестаг все законопроекты, одобрение которых нельзя откладывать. По его словам, к ним относятся, в том числе, меры поддержки промышленности или законопроекты в сфере миграции. Шольц также объявил, что объединит усилия с главой оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем, чтобы предложить ему «конструктивное сотрудничество», направленное на укрепление экономики и обороны. Мерц является кандидатом от консервативного союза ХДС/ХСС на пост следующего канцлера.

Берлин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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