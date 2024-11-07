«Как бульдозер прошелся…» Лукашенко готов выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира при одном условии

Избранный президент США Дональд Трамп будет достоин Нобелевской премии мира, если прекратит украинский конфликт. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, надежда есть, что глава американского государства будет исполнять свои предвыборные обещания.

«Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию, ему присвоят за то, что он сделал доброе дело. Надежда есть, что он будет исполнять свои обещания. Но Америка не Беларусь: там могут забыть, еще что-то. Но мы надеемся, что он свое обещание будет выполнять», – заявил Лукашенко, слова которого цитирует его пресс-служба.

В то же время президент Белоруссии обратил внимание, что не все будет зависеть от Трампа: как минимум, необходимо участие двух сторон конфликта. «Он будет стараться прекратить войну в Украине, но это не односторонний процесс. Это надо договариваться и, может быть, не только с Россией. Это касается очень многих стран», – пояснил он.

Комментируя итоги голосования на выборах президента США, Лукашенко отметил, что «Трамп, конечно, это мощь». «Как бы я к нему ни относился, он молодец. Трудно было поверить, что он сможет выиграть. Стреляли, давили, посадить хотели и прочее, но он как бульдозер прошелся. И прошелся после того, как он уже поработал вроде бы неудачно. Вроде бы (!) неудачно. Поэтому это его личный подвиг во имя американского народа, он молодец с этой точки зрения», – заявил президент Белоруссии.

Минск, Анастасия Смирнова

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