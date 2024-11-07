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Четверг, 7 ноября 2024, 15:02 мск

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Захарова назвала ФРГ банановой республикой

Развал правящей коалиции в ФРГ обнажил суть этой «банановой республики», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что ни одна страна в мире не пыталась так быстро подстроиться под итоги выборов в США.

Захарова напомнила, что термин «банановой республики» ввели именно в Штатах. Берлин принимал решения, которые шли в разрез с его собственными интересами, «лишь бы Вашингтону было приятно». Власти ФРГ отказались от жизненно важного для граждан и промышленности российского газа и теперь «покорно наблюдают» за эмиграцией своих производств и компаний в США.

«ФРГ – это классическая «банановая республика». Ни одно государство в мире не принялось перетасовывать собственное правительство по итогам выборов США в тот же день. Кроме Германии. В Берлине перестали делать вид, что немецкое правительство обладает самостоятельностью и не является наместниками американских неолибералов в Евросоюзе», – написала Захарова в блоге.

В день объявления результатов президентских выборов в США правительственная коалиция Германии со скандалом распалась. Шольц заявил, что попросит Бундестаг о вотуме доверия, и депутаты смогут выразить его во время голосования 15 января.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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