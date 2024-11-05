МЧС вывезло из Ливана 100 россиян

Самолет МЧС России вывез из Ливана около 100 граждан РФ, попавших в сложную ситуацию из-за израильских бомбежек, сообщила пресс-служба министерства.

«Спецборт МЧС России с российскими гражданами, пожелавшими покинуть зону конфликта, вылетел из Бейрута в Москву. Самолет Ил-76 доставит из Ливана 100 россиян», – говорится в сообщении.

Посольство России в Ливане уточнило, что на борту находятся 98 граждан, в основном, женщины и дети. Все они оказались в тяжёлой жизненной ситуации из-за «интенсивных боевых действий» на территории Ливана.

Эвакуация проводится по указанию президента РФ Владимира Путина.

Спецборт МЧС России прибыл в Ливан утром с гуманитарным грузом. Россия передала пострадавшим от израильских бомбежек ливанцам более 19 тонн медикаментов и предметов первой необходимости.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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