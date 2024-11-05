Россия отправила новую партию гуманитарной помощи в Ливан

Россия отправила в пострадавший от израильских бомбежек Ливан новую партию гуманитарной помощи. МЧС России сообщило о прибытии самолета с грузом.
«Самолет Ил -76 МЧС России доставил гумпомощь для населения Ливана. Доставлено более 19 тонн гуманитарного груза: предметов первой необходимости, медикаментов», – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что доставка гумпомощи организована по указанию президента РФ Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова.
В начале октября Россия отправила первую партию гуманитарной помощи: 33 тонны медикаментов и продуктов, электростанции. В результате израильских ударов по южным и восточным районам Ливана погибли 2897 человек, пострадали 13 150 человек.
Москва, Наталья Рязанова
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