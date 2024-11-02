Более 50 ливанцев убиты израильскими ударами за сутки

Минздрав Ливана сообщил о 52 погибших в результате израильских ударов в течение 1 ноября. Общее число жертв бомбежек и артобстрелов со стороны Израиля достигло 2897 человек.

Израиль активно наносил удары по восточным районам Ливана. Большая часть прилетов пришлась на Баальбек-Хермель. Там погибли 52 человека, некоторые остаются под руинами разрушенных зданий. В городе Эмхез в Баальбеке погибли 12 человек. В городе Тария в том же регионе после бомбежки загорелся жилой дом. В результате погибли два человека и ранены четыре. Продолжаются работы по разбору завалов.

По разным данным, пострадали от 72 до 103 человек.

Ливанский Минздрав сообщил, что общее число погибших в результате атак Израиля на Ливан с 8 октября 2023 года возросло до 2897 человек, а число раненых – до 13 150.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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