Израильские удары по Ливану: за сутки погибли 63 человека

В Ливане число погибших в результате ударов израильской армии достигло 63 человек. Как говорится в сообщении центра по чрезвычайным операциям, ранения получили 234 местных жителя.

Как уточняется, больше всего жертв зафиксировано в южных регионах: в Сайде и Тире – 24 убитых и 85 раненых. В Бейруте и Горном Ливане погибли 18 и 60 пострадали.

С начала октября 2023 года после начала военной операции Израиля в Ливане погибло 2 546 человек, ранено – 11 862.

Бейрут, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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