российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 октября 2024, 21:15 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Израильские удары по Ливану: за сутки погибли 63 человека

В Ливане число погибших в результате ударов израильской армии достигло 63 человек. Как говорится в сообщении центра по чрезвычайным операциям, ранения получили 234 местных жителя.

Как уточняется, больше всего жертв зафиксировано в южных регионах: в Сайде и Тире – 24 убитых и 85 раненых. В Бейруте и Горном Ливане погибли 18 и 60 пострадали.

С начала октября 2023 года после начала военной операции Израиля в Ливане погибло 2 546 человек, ранено – 11 862.

Бейрут, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Ближний Восток

Беспилотник «Хезболлы» врезался в окно спальни резиденции Нетаньяху / В Ираке заявили о ликвидации лидера террористов / «Голубь мира»: Блинкен отправился на Ближний Восток / Движение ХАМАС подтвердило гибель своего лидера / Израиль официально сообщил об убийстве лидера ХАМАС / Армия Израиля отчиталась о возможной гибели лидера ХАМАС / Анкара призвала к бойкоту Израиля с перспективой санкций / В секторе Газа 30 человек погибли в результате бомбардировок Израиля

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Ближний Восток, Израиль,