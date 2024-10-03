Россия отправила Ливану гуманитарную помощь

Россия отправила 33 тонны гуманитарной помощи населению Ливана, пострадавшему от израильских ударов. Самолет МЧС доставил груз, сообщила пресс-служба министерства.

«Самолет Ил-76 МЧС России доставил гумпомощь для населения Ливана. По указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова спецбортом направлены 33 тонны гуманитарного груза», – говорится в сообщении.

В состав груза вошли продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, передвижные электростанции.

23 сентября Израиль начал наносить удары по объектам, связанным с движением «Хезболла», в рамках военной операции «Стрелы севера». В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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