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Четверг, 26 сентября 2024, 13:35 мск

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На востоке Ливана 23 сирийца убиты израильскими ударами

ВВС Израиля ударили по району Баальбек-эль-Хирмиль на востоке Ливана. В результате 23 человек убиты, восемь ранены, передает агентство «Анадолу».

Ночью Израиль разбомбил жилой дом в населенном пункте Юнин. Здание арендовали сирийские рабочие. Под завалами нашли тела 23 погибших уроженцев Сирии. Еще восемь человек удалось достать живыми, среди них были четверо ливанцев и четверо сирийцев. Всем понадобилась помощь медиков.

Минздрав Ливана обновил печальную статистику после новых атак: по всей стране жертвами ЦАХАЛ стали не менее 654 человек. Около 500 тыс. человек вынужденно покинули свои дома в попытке спастись от израильских бомбежек. Люди из южных районов бегут на север, многие остаются в Бейруте.

Накануне израильские военные убили четырех человек и ранили 38 человек на северо-востоке Ливана.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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