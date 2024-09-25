В Ливане 42 человека убиты и ранены во время ударов Израиля

По меньшей мере четыре человека погибли и 38 ранены в результате израильских ударов по северо-востоку Ливана. Общее число жертв бомбардировок ЦАХАЛ в Ливане выросло до 569 человек, следует из данных ливанского Минздрава.

Министерство подтвердило гибель четырех человек 25 сентября. По меньшей мере три человека погибли и 13 получили ранения в результате израильского авиаудара по Айн-Кане на юге Ливана. Еще девять ранены во время атаки на город Маасра в регионе Кесерван к северу от Бейрута. Большинство населения там составляют христиане, это был первый случай удара по этому району за последнее время.

В результате израильских бомбардировок Ливана погибли по меньшей мере 569 человек, в том числе 50 детей. Десятки тысяч людей покидают южный Ливан, не имея никаких вариантов размещения, передает телеканал «Аль-Джазира».

Министры иностранных дел Египта, Ирака и Иордании осудили «агрессию» Израиля против Ливана. Они призвали Израиль прекратить агрессию, которая «подталкивает регион к полномасштабной войне».

В то же время израильская армия готовится к наземной операции в Ливане. Солдаты проходят тренировки по сценарию наземного вторжения, сообщил израильский общественный телеканал Kan.

Накануне представитель вооруженных сил Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари пригрозил полностью вытеснить «Хезболлу» из приграничных районов и заявил, что Израиль готов начать наземное вторжение в Ливан, если это будет необходимо.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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