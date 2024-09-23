В Ливане 100 человек стали жертвами ударов Израиля

Порядка 100 человек убиты, более 400 ранены в результате воздушных ударов Израиля по Ливану. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнила данные по ударам: отработаны порядка 300 целей движения «Хезболла».

ЦАХАЛ сообщила, что авиаудары нанесены по 300 целям, которые военные определили как связанные с ливанским движением «Хезболла». После утренней атаки Израиль нанес вторую серию ударов по югу и востоку страны. В Ливане подтвердили, что поступают сообщения о раненых в Кфар-Хатте, Баблие, Каутарие-ас-Сайяд и Эль-Гасании, городах Баблие и Сарафанд.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило о 50 погибших в результате атаки Израиля на южные и восточные районы Ливана. Вскоре статистику уточнили: порядка 100 погибших, более 400 раненых. Среди погибших и пострадавших есть женщины, дети и медицинские работники. Власти страны призвали больницы в пострадавших районах прекратить плановое обслуживание населения и заниматься только пострадавшими, передает агентство NNA.

Министр образования Ливана объявил о закрытии на два дня всех школ, вузов в пострадавших районах. В столице и соседних регионах началась паника, шоссе переполнены, хотя часть жителей Бейрута не намерена покидать свои дома несмотря на агрессию со стороны Израиля.

Премьер-министр временного правительства Ливана Наджиб Микати призвал ООН и другие международные организации повлиять на Израиль и призвать к прекращению агрессии. Многие сотрудники муниципальных и государственных учреждений получили сообщения с призывом к эвакуации. Микати сказал, что они не эвакуировали ни одно правительственное здание, все службы работают, передает «Аль-Джазира».

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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