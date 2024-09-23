ЦАХАЛ ударила по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о массированных ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане. Жители Бейрута испуганы, но не могут сбежать даже в соседние районы. Эксперт оценил близость тотальной эскалации в регионе в 40%, передает телеканал «Аль-Джазира».

Израильские военные объявили об ударах по объектам «Хезболлы», но не раскрыли подробности операции.

«Наносим массированные удары по объектам террористов, принадлежащим террористической организации «Хезболла» в Ливане», – говорится в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне Дэвид Де Рош считает, что Израиль продолжит точечные удары с целью лишить «Хезболлу» способности противостоять ЦАХАЛ и защищать себя. При этом, Израиль будет избегать прямого столкновения с боевиками движения.

«Мы находимся примерно в 40% пути к тотальной эскалации. Мы увидим короткие целенаправленные атаки воздушно-десантных, морских либо наземных сил для захвата конкретных объектов. Они будут ориентированы на объекты и оборудование, а не на личный состав», – сказал эксперт телеканалу.

Жители Бейрута напуганы тем, как развивается ситуация. Многим некуда идти, у них нет денег для переезда даже в соседние районы, тем более за границу. У людей нет другого выбора, кроме как оставаться там, где они есть.

Накануне утром израильские военные и «Хезболла» обменялись ударами по объектам друг друга. Мишенью для ливанского движения стали северные районы Израиля.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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