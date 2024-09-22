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Воскресенье, 22 сентября 2024, 12:37 мск

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«Хезболла» и ЦАХАЛ нанесли очередные ракетные удары

Сегодня утром военные подразделения ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетные удары по территории северного Израиля. Как сообщила пресс-служба армии еврейского государства, всего было выпущено 115 снарядов.

Как уточняется, основной удар пришелся на военно-промышленный комплекс «Рафаэль», расположенному в Звулуне на севере Хайфы. В «Хезболле» заявили, что эта атака стала новым ответом на теракты с подрывом устройств связи, которые произошли на прошлой неделе.

Согласно последним данным, израильская армия наносит ответные удары по Ливану, где расположены объекты «Хезболлы».

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло в конце текущей недели после двухдневных подрывов в Ливане пейджеров и портативных раций, которыми пользовались члены ливанского движения «Хезболла». Его лидеры заявили о причастности Израиля к этому теракту, в результате которого погибли почти 40 человек и более 4 тысяч получили ранения.

Одновременно министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ начинает «новую фазу» войны на северных территориях, которые граничат с Ливаном.

Тель-Авив – Бейрут, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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