ЦАХАЛ пригрозила мирным жителям на юге Ливана «обстрелом домов»

Израильская армия намерена разбомбить здания, принадлежащие ливанскому движению «Хезболла». Местных жителей призвали покинуть жилые районы на юге Ливана.

ЦАХАЛ опубликовала обращение своего представителя Авихаи Адраи, который призвал жителей покинуть дома в поселках и городах на юге Ливана. Военные заявили, что там «Хезболла» хранит оружие, поэтому все здания и жилые дома станут целью для ударов израильской авиации.

Во время утренних атак «множества боевых самолетов» на южный и восточный Ливан уже поражено более 150 «целей».

В результате воздушной атаки ЦАХАЛ 20 сентября на южные районы Бейрута погибли 45 человек. «Хезболла» подтвердила гибель 15 бойцов движения.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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